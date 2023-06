Rai | il comunicato ufficiale sulla domenica di Rai 3 | Cosa andrà in onda al posto di Fazio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Rai, arriva finalmente una decisione definitiva in merito a chi prenderà ildi Fabiosu Rai 3 lasera.vedremo aldi Che Tempo che Fa? La Rai è la televisione di Stato e in quanto tale necessita di rinnovarsi continuamente. Così, alcuni dei conduttori più amati, andranno via, almeno per un periodo dalla Rai. Il primo che ha consegnato le dimissioni, ormai più di un mese fa, è Fabio. Il presentatore di Che tempo che fa, ha deciso di lasciare Rai 3 per approdare su Discovery, dove ad attenderlo c'è un contratto a parecchi zeri, che farebbe invidia davvero a chiunque. Ad aver lasciato la Rai è anche Lucia Annunziata. Quest'ultima, nonostante fosse stata riconfermata per il suo Mezz'Ora in più, ha abbandonato la nave rendendo di fatto Rai 3 orfana ...