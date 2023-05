Lo spettro di una nuova guerra nel cuore dell'Europa , con la pericolosissima prospettiva di una saldatura con il conflitto in corso, quello russo - ucraino. Quanto accaduto lunedì in Kosovo, con il ...Il cucciolocullato tra le onde azzurre e cristalline, accarezzato dai rami colorati e ...loro voglia di uscire fuori dagli schemi sarà sempre più forte della paura del fallimento e del...Il cucciolocullato tra le onde azzurre e cristalline, accarezzato dai rami colorati e ...loro voglia di uscire fuori dagli schemi sarà sempre più forte della paura del fallimento e del...

Cresce il timore di un nuovo conflitto in Kosovo TGLA7

Lo spettro di una nuova guerra nel cuore dell'Europa, con la pericolosissima prospettiva di una saldatura con il conflitto in corso, quello russo-ucraino. Quanto accaduto lunedì in Kosovo, con il feri ...