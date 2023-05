Turchia | Putin si congratula con Erdogan | Avanti con dialogo costruttivo

(Di domenica 28 maggio 2023) Mosca, 28 mag. (Adnkronos) - Il presidente russo, Vladimir, ha inviato un messaggio dizioni a Recep Tayyipper la sua gara di oggi . In una nota riportata dal sito del Cremlino,si è rivolto all' "amico", assicurando che le autorità russe apprezzano molto il suo "contributo personale" al rafforzamento delle "amichevoli relazioni russo-turche e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa in vari settori". "Vorrei confermare la nostra disponibilità a continuare il nostrosu questioni di attualità nell'agenda bilaterale, regionale e internazionale. Attribuiamo grande importanza all'attuazione dei progetti comuni previsti, in primo luogo la costruzione della centrale nucleare di Akkuyu e la creazione di un hub ...

Elezioni, Erdogan vince e saluta la folla dall'alto di un bus "Il nostro popolo si è affidato di nuovo a noi. La vittoria apre le porte al "secolo della"", ha dichiarato il presidente ...Erdogan esono alleati di lunga data e laè stato il paese più neutrale, tra quelli Nato, in relazione ai rapporti da intrattenere con la Russia, anche a livello economica, dopo l'...La questione dei migranti siriani che ospita la, quasi 4 milioni di persone arrivate dopo l'... incassa il sostegno di, di Orban, del Qatar, dell'Azerbaigian, del Pakistan, degli Emirati ...

Turchia, Putin si congratula con Erdogan: "Avanti con dialogo ... Adnkronos

Erdogan è al potere in Turchia da vent’anni, prima come premier e poi come ... Poi è arrivato il messaggio di Vladimir Putin, che si è detto pronto “a continuare il nostro dialogo costruttivo su ...(Adnkronos) - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha inviato un messaggio di congratulazioni a Recep Tayyip Erdogan per la sua elezione a presidente della Turchia. In una nota riportata dal sito del ...