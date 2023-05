Chiara Ferragni | la fan 11enne | “Per farci notare dobbiamo metterci nude?” La risposta dell’imprenditrice

Leggi su tpi

(Di domenica 28 maggio 2023) Nelle scorse oresi è mostrata seminuda sui social (vestita solo del perizoma). Foto che ha scatenato le polemiche. Commenti negativi sono arrivati anche da una bambina che la giudica perché lei è mamma e perché influencer con una responsabilità enorme: dare un qualche tipo di esempio a tutte le future donne su Instagram. Il commento della piccola, riportato da La Repubblica, è divenuto virale in pochissimo tempo. “Ho 11 anni (quasi 12) e se vedo ragazzine di 15 anni che si fanno ‘ste foto penso che sinceramente siano inadeguate a maggior ragione che senso ha che lo faccia tu? Cioè a parte che in questa foto non fai vedere vestiti o costumi da bagno ma praticamente te stessa nuda. Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per...