L' Inter blinda la Champions | Lukaku-Lautaro show | stesa l' Atalanta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Missione compiuta. L'supera per 3-2 l'a San Siro nella 37/a giornata di Serie A e si assicura la certezza di poter giocare anche la prossima edizione dellaLeague. I nerazzurri di Simone Inzaghi salgono infatti momentaneamente al secondo posto in classifica con 69 punti, ma soprattutto staccano di otto lunghezza la Dea con una giornata ancora da giocare. Esibizione di forza dell', che sulle ali dell'entusiasmo aggredisce l'nel primo tempo con due reti in tre minuti die Barella. Poi controlla il ritorno dei bergamaschi, in gol con Pasalic, e chiude i conti nella ripresa con il solitoMartinez. Per il Toro argentino sono 21 i gol in campionato, a -2 dal capocannoniere Osimhen. Nel finale Muriel fissa il risultato sul ...