Inzaghi | a fine anno si parlerà di rinnovo | Inter in missione – TS

(Di venerdì 26 maggio 2023) Come riporta TuttoSport, aSimonetratterà ilcon l’. Fino ad allora, lui e l’sono infino astagione– TuttoSport parla delladell’di Simone. Giocatori, tecnico e staff stper affrontare le ultime 3 partite stagionali. Dopo il successo con la Fiorentina, l’allenatore nerazzurro ha concesso un giorno e mezzo di riposo ai suoi, utile per ricaricare le pile in vista della delicata sfida con l‘Atalanta. Poi ci sarla trasferta di Torino che chiuderà il campionato e la finale di Champions League a Istanbul. Pochi mesi fa la permanenza di ...

La diretta Instagram, andata in onda direttamente dagli spogliatoi nerazzurri, ha mostrato i giocatori diprotagonisti di una performance 'storica'. La canzone 'Tu si ad'o munno' di ...Per cui, nel caso il rinnovo di un altro anno con i blancos non dovesse andare a buon, il difensore classe 1990 potrebbe diventare uno degli obiettivi di mercato di Simone. Al momento - ...La squadra di Simonevince il trofeo per la seconda volta consecutiva (la nona in totale ... i tre si sono cimentati sulle note di "Tu si' 'ad''o munno" di Angelo Famao , cantante ...

Inzaghi: "Falsa partenza, ma poi siamo stati bravi. Col City Ce la giocheremo" La Gazzetta dello Sport

Le quotazioni del bosniaco sono in ribasso rispetto al compagno che scalpita, segna e fa segnare, puntando anche al rinnovo del prestito dal Chelsea ...Forse dietro il coro c'è lo zampino di Danilo D'Ambrosio, nato e cresciuto a Caivano in provincia di Napoli. Fatto sta che Onana, Dumfries e altri giocatori dell'Inter si ...