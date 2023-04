Uomini e donne, Silvio abbandona: “Ho la coscienza a posto” (Di sabato 1 aprile 2023) La decisione di terminare la relazione tra Gemma Galgani e Silvio era ormai imminente, quasi come se fosse già scritta. Nella puntata odierna di Uomini e donne, i due protagonisti del trono over si sono incontrati per l’ultimo confronto che ha decretato la fine della loro frequentazione. Nonostante i tentativi di Gemma di aprire spiragli per continuare la relazione, Silvio ha lasciato il programma senza alcun ripensamento, mettendo la parola fine tra i due. Uomini e donne, Gemma e Silvio incompatibili La causa principale dei problemi della coppia era la differenza di approccio tra i due: Silvio troppo “focoso” e Gemma troppo attendista. Nonostante le uscite romantiche, la dama si è sempre tirata indietro, portando Silvio al limite ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 aprile 2023) La decisione di terminare la relazione tra Gemma Galgani eera ormai imminente, quasi come se fosse già scritta. Nella puntata odierna di, i due protagonisti del trono over si sono incontrati per l’ultimo confronto che ha decretato la fine della loro frequentazione. Nonostante i tentativi di Gemma di aprire spiragli per continuare la relazione,ha lasciato il programma senza alcun ripensamento, mettendo la parola fine tra i due., Gemma eincompatibili La causa principale dei problemi della coppia era la differenza di approccio tra i due:troppo “focoso” e Gemma troppo attendista. Nonostante le uscite romantiche, la dama si è sempre tirata indietro, portandoal limite ...

