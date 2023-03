Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Adepp, '11 Casse detengono 25,3% del capitale di Bankitalia': Intervento vicepresidente Associazione Enti Santoro (… - LorenzSquintani : “Tramite @EIF_EU, coinvolgiamo i soggetti privati, come le Casse di Previdenza, fino ad allora esclusi dal mercato… - salcompi : Le casse hanno 80 miliardi di patrimonio? o lesinano sulle pensioni fino a negarle? @Adepp @PictetAMItalia… - MilanoFinanza : Milano può rappresentare un modello di valenza nazionale per dimostrare che negli investimenti si possono coniugare… - salcompi : Finalmente noto il programma degli Stati Generali di ADEPP: la politica dialoga con gli Amminsitratori delle Casse,… -

... esprimendo, "a nome di tutte leassociate all', l'apprezzamento per il bilancio dell'esercizio 2022". Per Santoro, infatti, "anche in un contesto caratterizzato dal diverso orientamento ...Ma i soldi dellefanno gola e potrebbero rappresentare un tassello importante in vari ambiti di sviluppo del Paese. Tema centrale discusso ieri a Roma agli Stati generali di. L'agenda ...Fisco più "lieve" (di 6 punti percentuali) per i rendimenti finanziari delledei professionisti. E lo "sconto" sulla tassazione concesso dal governo, verosimilmente, verrà ...a Roma dall'(l'...

Adepp, '11 Casse detengono 25,3% del capitale di Bankitalia' Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Dalla riforma della disciplina del capitale del 2013 ad oggi, 11 Casse di previdenza associate all'Adepp hanno compiuto significativi investimenti nel capitale della Banca ...Casse di previdenza e mattone. Un rapporto che negli anni ha vissuto periodi di passione alternati a turbolenze. E che negli ultimi tempi si è raffreddato a tal punto da spingere alcuni istituti alla ...