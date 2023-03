Ultime Notizie – “Velocizzare rimpatri e richieste asilo, no a tendopoli” (Di giovedì 30 marzo 2023) ”Velocizzare il sistema dei rimpatri e l’esame delle istanze dei richiedenti asilo con procedure accelerate e incrementare i Cpr fino a uno per Regione”. Sono queste le ipotesi su cui sta lavorando il Viminale per gestire l’emergenza flussi con l’obiettivo di limitare l’impatto sui territori. Il ministero dell’Interno, secondo quanto fanno sapere fonti del Viminale, esclude di ricorrere a tendopoli o a requisizioni di immobili da destinare ai migranti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) ”il sistema deie l’esame delle istanze dei richiedenticon procedure accelerate e incrementare i Cpr fino a uno per Regione”. Sono queste le ipotesi su cui sta lavorando il Viminale per gestire l’emergenza flussi con l’obiettivo di limitare l’impatto sui territori. Il ministero dell’Interno, secondo quanto fanno sapere fonti del Viminale, esclude di ricorrere ao a requisizioni di immobili da destinare ai migranti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

