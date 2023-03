Ultime Notizie – Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 30 marzo 2023 (Di giovedì 30 marzo 2023) I numeri dell’estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 30 marzo 2023. Nessun ‘sei’ centrato. La combinazione vincente del concorso, numero 38, è: 21, 29, 30, 43, 46, 63 numero Jolly 77 e numero Superstar 54. Sono però tre i punti ‘5’ centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 73.297,45 euro a testa, riporta agipronews, segnalando anche tre ‘4 stella’ da 50.391 ciascuno. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) Idell’deldi, 30. Nessun ‘sei’ centrato. La combinazionedel concorso, numero 38, è: 21, 29, 30, 43, 46, 63 numero Jolly 77 e numero Superstar 54. Sono però tre i punti ‘5’ centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 73.297,45 euro a testa, riporta agipronews, segnalando anche tre ‘4 stella’ da 50.391 ciascuno. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : #Ucraina. Almeno 2 mesi di arresto per il giornalista Usa del Wall Street Journal arrestato in Russia. Segui gli ag… - egemonja : RT @nebbianelsole: ULTIME NOTIZIE SU GASPARE Anche se la foto è ancora molto cruda, potete vedere i tanti progressi compiuti e la quasi com… - milansette : Coppa d'Africa 2024, le date ufficiali: grave perdita per il Milan - PianetaMilan : .@acmilan, #Jannacci: 'Non mi spiego gli alti e bassi della squadra' #ACMilan #Milan #SempreMilan - tizianantonella : RT @nebbianelsole: ULTIME NOTIZIE SU GASPARE Anche se la foto è ancora molto cruda, potete vedere i tanti progressi compiuti e la quasi com… -