Re Carlo III al Bundestag: “Uniti siamo più forti”. Poi va a fare il formaggio (Di giovedì 30 marzo 2023) Ha parlato in tedesco davanti al Bundestag, il parlamento di Berlino, Re Carlo III d'Inghilterra. Per cercare di riallacciare rapporti diventati tesi dopo la Brexit. Del resto, anche a sua madre, Elisabetta II, toccò fare un viaggio in Germania dopo la seconda guerra mondiale. Ha parlato inglese, il sovrano, solo in alcuni momenti, e questa scelta linguistica, con i due idiomi che si alternavano, rispecchiava i contenuti: una dichiarazione di amicizia forte e visibilmente sentita ai tedeschi Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 marzo 2023) Ha parlato in tedesco davanti al, il parlamento di Berlino, ReIII d'Inghilterra. Per cercare di riallacciare rapporti diventati tesi dopo la Brexit. Del resto, anche a sua madre, Elisabetta II, toccòun viaggio in Germania dopo la seconda guerra mondiale. Ha parlato inglese, il sovrano, solo in alcuni momenti, e questa scelta linguistica, con i due idiomi che si alternavano, rispecchiava i contenuti: una dichiarazione di amicizia forte e visibilmente sentita ai tedeschi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MichelaRoi : RT @Gianl1974: 'Abbiamo adottato misure che sarebbero state impensabili in passato'. Carlo III di Gran Bretagna si è rivolto al Bundestag… - Sonotornato4 : RT @Uni91070952: Quindi il Re Carlo III ha parlato al Bundstag (il Parlamento tedesco) per un impegno militare in Ucraina ancor maggiore de… - RenatoLuongo2 : RT @Uni91070952: Quindi il Re Carlo III ha parlato al Bundstag (il Parlamento tedesco) per un impegno militare in Ucraina ancor maggiore de… - servizialbatros : RT @Uni91070952: Quindi il Re Carlo III ha parlato al Bundstag (il Parlamento tedesco) per un impegno militare in Ucraina ancor maggiore de… - maretegge : RT @Uni91070952: Quindi il Re Carlo III ha parlato al Bundstag (il Parlamento tedesco) per un impegno militare in Ucraina ancor maggiore de… -