Un giorno in Tribunale per due classi dell'ITE Luigi Amabile (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Un giorno in Tribunale per i ragazzi di due terze classi dell'ITE Amabile di Avellino. La III C e la III D dell'istituto superiore cittadino hanno concluso ieri la "tappa" più importante di un percorso di educazione alla Legalità, nell'ambito del Pon, denominato "Pratica Legale", passando dalla formazione in classe alle aule vere dove quotidianamente si esercita la Giustizia nella citta' capoluogo, il Palazzo del Tribunale di Piazzale De Marsico. Gli studenti, accompagnati dal tutor Prof. Luciano e dall' esperto esterno Avv. Francesco Santaniello , nonché dalla Dirigente, Professoressa Antonela Pappalardo hanno potuto conoscere gli spazi dove quotidianamente si amministra la giustizia. Tutto anche grazie anche a guide di eccezione, quali il dott. ...

