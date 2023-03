Maniago | Duplice incidente sul lavoro | un giovane morto dopo ore di agonia e uno gravemente ferito

incidente sul lavoro questo pomeriggio nel Pordenonese, dove un giovane operaio di età non ... nella zona industriale diper conto dell'azienda Bioman, alcuni pannelli fotovoltaici. Era ...incidente sul lavoro questo pomeriggio nel Pordenonese, dove un giovane operaio di età non ... nella zona industriale diper conto dell'azienda Bioman, alcuni pannelli fotovoltaici. Era ...incidente sul lavoro questo pomeriggio nel Pordenonese, dove un giovane operaio di età non ... nella zona industriale diper conto dell'azienda Bioman, alcuni pannelli fotovoltaici. Era ...

Precipita da 16 metri mentre lavora: giovane operaio muore dopo poche ore di agonia ilgazzettino.it

(Il Friuli) Il primo giovane è caduto da una altezza di 16 metri mentre montava, nella zona industriale di Maniago per conto dell’azienda Bioman, alcuni pannelli fotovoltaici. (Il Messaggero Veneto) ...(Friuli Oggi) Il primo giovane è caduto da una altezza di 16 metri mentre montava, nella zona industriale di Maniago per conto dell'azienda Bioman, alcuni pannelli fotovoltaici. (Gazzetta di Parma) – ...