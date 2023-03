LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: Laporte ci riprova, diversi italiani in gara (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Dwars door Vlaanderen 2023! La corsa conosciuta in Italia come “Attraverso le Fiandre” raggiunge la sua edizione numero 77 es sarà l’ultimo passo di avvicinamento verso il Giro delle Fiandre che andrà in scena tra soli quattro giorni. Il percorso di questa edizione ha mantenuto la sede di partenza a Roeselaere e quella di arrivo a Waregem, così come i 184 km di lunghezza, modificando però leggermente il suo disegno rispetto alle scorse annate. Il numero di muri da affrontare scende da 13 a 11 (alcuni dei quali saranno affrontati anche nel Giro delle Fiandre), mentre sono aumentati da 5 a 9 i tratti di pavé. Superati i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella Dwars door Vlaanderen! La corsa conosciuta in Italia come “le” raggiunge la sua edizione numero 77 es sarà l’ultimo passo di avvicinamento verso il Giro delleche andrà in scena tra soli quattro giorni. Il percorso di questa edizione ha mantenuto la sede di partenza a Roeselaere e quella di arrivo a Waregem, così come i 184 km di lunghezza, modificando però leggermente il suo disegno rispetto alle scorse annate. Il numero di muri da affrontare scende da 13 a 11 (alcuni dei quali saranno affrontati anche nel Giro delle), mentre sono aumentati da 5 a 9 i tratti di pavé. Superati i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crackoflight_ : Oppure ci sarà nei primi episodi solo attraverso i flashback e vedremo le prime lezioni in aula senza di lui (Man…… - altomolisenet : Il Molise come crocevia del dialogo interreligioso attraverso la musica e i suoi protagonisti. Una... - magagnini_erika : RT @Mia80925859Mia: Edoardo che attraverso un semplice unfollow crea il devasto su questo social e distoglie completamente l’attenzione dal… - tbelfatto : @RussoTruss @drojette @Anto_Fiordelisi Poi non si è resa conto la 'colta', l''intelligente' che conferma l' influen… - nightmare_jrock : dove la band attraversò le Zepp live house a livello nazionale in Giappone. -