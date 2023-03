Dalai Lama riconosce bimbo mongolo nato in Usa tra i reincarnati (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Dala Lama, leader spirituale del buddismo tibetano, nel corso di tre giorni di insegnamenti rivolti alla comunità dei tibetani di origine mongola a Dharamsala, la città indiana dove vive da ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Dala, leader spirituale del buddismo tibetano, nel corso di tre giorni di insegnamenti rivolti alla comunità dei tibetani di origine mongola a Dharamsala, la città indiana dove vive da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : “Un bimbo di 8 anni nato in Usa è il prescelto”, inizia la battaglia sulla successione del Dalai Lama - bairorb : @ernestocontrer @DalaiLama Dalai Lama copiando al Albertano - EnzoSulWeb : RT @GDS_it: È morto Gianni Minà, il giornalista aveva 84 anni. Lo si apprende dal suo profilo social - GDS_it : È morto Gianni Minà, il giornalista aveva 84 anni. Lo si apprende dal suo profilo social - congiargiu : RT @JPH_RM: Gli Occidentali perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dimenticano di vivere il pre… -