Volley | Serie A1 femminile 2022 2023 | Scandicci si salva al quinto set | battuta Cuneo 3-2

(Di domenica 26 marzo 2023)soffre ma batte3-2, 25-19 22-25 25-17 23-25 15-13, nel match valido per la 24ª giornata diA di. Partita combattutissima in casa dicon i padroni di casa che rimontano e vincono un quarto set quasi senza speranze portando il match al tie break.set in cuiriesce ad evitare una clamorosa sconfitta in rimonta.sale a 58 punti a 5 punti da Conegliano e allungando a +6 su Milano.raccoglie un solo punto e sale a 27 punti in 10ª posizione a -4 a Busto Arsizio 8ª. Primo set in cuisi mette subito al comando delle operazioni andando avanti 9-3.prova a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #volley Serie A1 femminile 2022/2023: Scandicci si salva al quinto set contro Cuneo - sportface2016 : #Volley #Superlega | #Trento vince in quattro set su #Monza e si porta sul 2-1 nella serie - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Trento rialza la testa e supera Monza, 2-1 nella serie #Volley - Gazzetta_it : Trento rialza la testa e supera Monza, 2-1 nella serie #Volley - il_siracusano : #Eurialo,disco rosso a #Milazzo. Siracusane battute nettamente ... - #Volley #Sconfitta #Serie_C -… -

Alla BLM Group Arena di Trento l' Itas Trentino supera 3 - 1 (22 - 25, 25 - 18, 25 - 19, 25 - 19) la VeroMonza in gara - 3 e si porta sul 2 - 1 nella. Il solito duo composto da Matei Kaziyski ed Alessandro Michielletto, protagonisti rispettivamente con 21 e 19 punti, trascinano al successo ...... in quattro set ai danni del VeroMonza. Riproponendo in campo il sestetto tradizionale il sestetto dolomitico passa avanti nellaper 2 - 1, andando a giocarsi ora il primo match ball in ...12Ritorno (25/03/2023) " Regular SeasonA2 Credem Banca Agnelli Tipiesse Bergamo - Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo 3 - 0 (25 - 18/26 - 24/25 - 16) Banca Alpi ...

Serie B, derby ligure tra CUS Genova e Valdimagra Volley ... Liguriasport

