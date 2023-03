Ultime Notizie – Naufragio Cutro, un mese fa la tragedia. Il sindaco: “Riflettori non siano spenti” (Di domenica 26 marzo 2023) Sul Naufragio di Cutro “i Riflettori non devono essere spenti. Chi passa deve sapere cosa è successo lì per far riflettere ognuno di noi, la nostra generazione ma anche chi verrà”. Lo afferma all’Adnkronos Antonio Ceraso, sindaco di Cutro, a un mese dalla strage dei migranti. Proprio per non dimenticare ieri l’amministrazione ha posto un monumento in memoria del Naufragio anche grazie al contributo di un marmista locale. “Noi non ci fermeremo finché tutti i dispersi saranno ritrovati e speriamo presto. Stiamo vivendo questa come una grande tragedia familiare, siamo tutti colpiti – sottolinea il primo cittadino – Cutro non è solo ‘ndrangheta, che c’è e guai ad abbassare la guardia, ma quasi tutti i cittadini sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 marzo 2023) Suldi“inon devono essere. Chi passa deve sapere cosa è successo lì per far riflettere ognuno di noi, la nostra generazione ma anche chi verrà”. Lo afferma all’Adnkronos Antonio Ceraso,di, a undalla strage dei migranti. Proprio per non dimenticare ieri l’amministrazione ha posto un monumento in memoria delanche grazie al contributo di un marmista locale. “Noi non ci fermeremo finché tutti i dispersi saranno ritrovati e speriamo presto. Stiamo vivendo questa come una grandefamiliare, siamo tutti colpiti – sottolinea il primo cittadino –non è solo ‘ndrangheta, che c’è e guai ad abbassare la guardia, ma quasi tutti i cittadini sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Migranti, è esodo dalla Tunisia. A Lampedusa arrivate migliaia di persone - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Mosca avvia campagna per arruolare nuovi soldati. ??? #Putin annuncia impiego armi nucl… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - RotaruCris : RT @romatoday: Il Superbonus salta ma solo per i redditi bassi: le nuove deroghe - romatoday : Il Superbonus salta ma solo per i redditi bassi: le nuove deroghe -