Latina / Violenza sessuale sulla nipote, chiesto il rinvio a giudizio per il nonno

La Procura della Repubblica di Latina ha concluso l'inchiesta su un 82enne accusato di Violenza sessuale nei confronti della nipote undicenne. I fatti risalgono a un anno e mezzo fa e sono venuti alla luce quando la bambina si è confidata con la madre. L'imputato è accusato di aver palpeggiato la bambina nelle

