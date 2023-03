Thiaw su Maldini: ‘Ecco cosa mi dice…’ (Di sabato 25 marzo 2023) Dal ritiro della Germania, Malick Thiaw parla così di Paolo Maldini: "Come direttore sportivo, assiste a ogni allenamento. Sa esattamente... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) Dal ritiro della Germania, Malickparla così di Paolo: "Come direttore sportivo, assiste a ogni allenamento. Sa esattamente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaHoganC : @M4rkPhilips @AlexDrago1996 @kekkajumped @Iosonocalabrese Non sono giustificazioni, sono riflessioni sul suo lavoro… - Matteo75223913 : RT @AntoVitiello: #Thiaw dal ritiro della Germania: '#Milan? Ogni volta che entro nello spogliatoio e vedo la mia maglia con il mio nome, m… - mvcalcio : RT @FraNasato: Thiaw a DFB: 'Maldini come dirigente segue ogni sessione di allenamento. Sa esattamente in quali aree devo migliorare e cosa… - Rossonero__1899 : RT @FraNasato: Thiaw a DFB: 'Maldini come dirigente segue ogni sessione di allenamento. Sa esattamente in quali aree devo migliorare e cosa… - Rossonero__1899 : RT @AntoVitiello: #Thiaw dal ritiro della Germania: '#Milan? Ogni volta che entro nello spogliatoio e vedo la mia maglia con il mio nome, m… -