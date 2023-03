Incendio in una villetta a Rovello Porro, fumo visibile a Saronno e Turate (Di sabato 25 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Incendio in una villetta a Rovello Porro nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 25 marzo. L’allarme è scattato in via Vittorio Veneto, dove il fuoco ha avvolto inizialmente il tetto di una abitazione. Ben 8 mezzi dei Vigili del fuoco provenienti dai comandi provinciali di Varese, Como e Monza Brianza sono giunti sul posto per ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 25 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorin unanel tardo pomeriggio di oggi, sabato 25 marzo. L’allarme è scattato in via Vittorio Veneto, dove il fuoco ha avvolto inizialmente il tetto di una abitazione. Ben 8 mezzi dei Vigili del fuoco provenienti dai comandi provinciali di Varese, Como e Monza Brianza sono giunti sul posto per ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann06352249 : @Luisamneubauer 'Che senso ha che UNA sola città faccia qualcosa?'. Quando c'è un incendio, il contributo dei singo… - PaoloScorpio : RT @LBasemi: ?? FABBRICA DI CIOCCOLATO ESPLODE A WEST READING, PENNSYLVANIA Sei persone ricoverate in ospedale dopo la massiccia esplosion… - ViviCampania : LE FOTO. Incendio in una villetta a due piani, è giallo sulle cause - - ecodelchisone : Paesana: incendio in una palazzina alle porte del paese - ACiavula : Incendio al porto di Reggio Calabria, distrutta una barca - Ciavula: -