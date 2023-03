Il governo pensa alla procedura d'emergenza sul Pnrr: uno stop fino a sei mesi (Di sabato 25 marzo 2023) La prima a incapparvi è stata la Lituania: le nuove procedure di verifica sul Next Generation Eu hanno la prima vittima. Per via di ritardi nella riforma del fisco, con due milestone mancate da par... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 marzo 2023) La prima a incapparvi è stata la Lituania: le nuove procedure di verifica sul Next Generation Eu hanno la prima vittima. Per via di ritardi nella riforma del fisco, con due milestone mancate da par... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arianagrimmie : RT @appointedluke: gli stipendi in italia non sono più adeguati al costo della vita che, da un anno a questa parte, ha raggiunto livelli ma… - vestale66 : RT @LucillaMasini: Salvini sul Ponte: 'Gli italiani hanno pagato tanto senza che sia stata posata una pietra. Fortuna che adesso ci pensa l… - nonmidilungo : RT @MassimoTorre51: Non capisco elly schlein anziché lavarsi i capelli pensa ad attaccare la maggioranza di governo. Cose da pazzi. - KlDMlLLlC : RT @appointedluke: gli stipendi in italia non sono più adeguati al costo della vita che, da un anno a questa parte, ha raggiunto livelli ma… - VNSTABLEDREW : RT @appointedluke: gli stipendi in italia non sono più adeguati al costo della vita che, da un anno a questa parte, ha raggiunto livelli ma… -