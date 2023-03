Cari papà femministi, insegniamo ai figli il coraggio per evitarci una generazione di piagnoni (Di sabato 25 marzo 2023) Non esistono papà borseggiatori? La paternità in questo caso non è paritaria? Sono giorni che leggo che la gravidanza è un'aggravante per chi delinque: pare che le mamme certe cose non le facciano. ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 marzo 2023) Non esistonoborseggiatori? La paternità in questo caso non è paritaria? Sono giorni che leggo che la gravidanza è un'aggravante per chi delinque: pare che le mamme certe cose non le facciano. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... daniele19921 : RT @vincenzo2023yes: @piaiamarco Per affidare alla protezione del Signore 2 miei cari amici(e le loro relative famiglie e amici), per chied… - GSqueri : RT @GSqueri: Mamma adorata, ricordiamo il tuo amore, la tua bontà, la tua dolcezza, il tuo bellissimo sorriso. Ci manca tutto di te! RIP co… - GSqueri : RT @GSqueri: Lucio Dalla #Buono e #Geniale! Ricordo la soddisfazione del mio #papà, già anziano, salutato da #Dalla, a #Bologna in #PiazzaM… - vincenzo2023yes : @piaiamarco Per affidare alla protezione del Signore 2 miei cari amici(e le loro relative famiglie e amici), per ch… - daniele19921 : RT @1fileo: @piaiamarco Per la mia famiglia e i miei cari. Per la piccola Emma. Per la nostra salute. Per la nostra conversione. Per Papa F… -

Cari papà femministi, insegniamo ai figli il coraggio per evitarci una generazione di piagnoni Lo dico da madre: non è che adesso ci tocca andare a lavorare per colpa dei papà femministi O realizzeremo il grande progetto di vivere solo con i bonus O è davvero questa la parità Sento in ... Mons. Guggerotti: 'la Colletta del Venerdì Santo per aiutare i cristiani colpiti dal sisma in Siria e Turchia' ... lungo la Via Dolorosa, a Gerusalemme, 'il dolore di tanti nostri fratelli e sorelle che hanno visto egualmente straziati i corpi dei propri cari sotto le macerie o colpiti dalle bombe, e a ... Cristiani e musulmani: promotori di amore e amicizia Siamo consapevoli, cari amici, che la convivenza pacifica e amichevole si trova di fronte a molte sfide e minacce: estremismo, radicalismo, polemiche, dispute e violenza a sfondo religioso. Le ... Lo dico da madre: non è che adesso ci tocca andare a lavorare per colpa deifemministi O realizzeremo il grande progetto di vivere solo con i bonus O è davvero questa la parità Sento in ...... lungo la Via Dolorosa, a Gerusalemme, 'il dolore di tanti nostri fratelli e sorelle che hanno visto egualmente straziati i corpi dei proprisotto le macerie o colpiti dalle bombe, e a ...Siamo consapevoli,amici, che la convivenza pacifica e amichevole si trova di fronte a molte sfide e minacce: estremismo, radicalismo, polemiche, dispute e violenza a sfondo religioso. Le ... Cari papà femministi, insegniamo ai figli il coraggio per evitarci una generazione di piagnoni Linkiesta.it