Barcellona, out Christensen in nazionale: 3-4 settimane di stop (Di sabato 25 marzo 2023) Brutte notizie per il Barcellona: durante Danimarca-Finlandia si ferma Andreas Christensen: la prognosi è di 3-4 settimane fuori Brutte notizie per il Barcellona e Xavi: si ferma Andreas Christensen. Durante la sfida di qualificazione all’Europeo tra Danimarca e Finlandia infatti il difensore danese è uscito al 18? per infortunio. Le analisi rivelano una lesione al soleo della gamba sinistra che lo terrà fermo per le prossime 3-4 settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Brutte notizie per il: durante Danimarca-Finlandia si ferma Andreas: la prognosi è di 3-4fuori Brutte notizie per ile Xavi: si ferma Andreas. Durante la sfida di qualificazione all’Europeo tra Danimarca e Finlandia infatti il difensore danese è uscito al 18? per infortunio. Le analisi rivelano una lesione al soleo della gamba sinistra che lo terrà fermo per le prossime 3-4. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaInApnea : Monza e Imola. Provate a mettere i prezzi come Barcellona o Austria per le tribune. Per quanto in fretta andranno s… - fred_ricamas : ???? In ottobre @soyandreafarina ed io abbiamo deciso di mandare un mail a Pierluca Mariti e 6 mesi finalmente lo por… - lalla_tzn : Vi attaccate anche se un romanista segue e incoraggia la Roma femminile con sold out allo stadio olimpico contro il… - AntonioMorena9 : @AnnaSerturini @ASRomaFemminile @OfficialASRoma @ASRomaWomen You were hammered in the first half. And out of shape.… - addictedjuve : forza barcellona però che bello vedere l'olimpico quasi sold out -