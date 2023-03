LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 99-74, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: la squadra di Messina continua a crederci (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito! Altra partita clamorosa di Shabazz Napier, che mette a referto 20 punti. Ce ne sono anche 14 punti per Luwawu Cabarrot. Non bastano al Bayern i 27 punti di Andreas Obst. Ottava vittoria nelle ultime nove per Milano, che ora vivrà una settimana semplicemente decisiva per il suo futuro in Eurolega. Infatti la prossima settimana l’Olimpia sarà attesa dal doppio impegno in trasferta con Efes e Maccabi Tel Aviv. Sono praticamente due finali. Non c’è stata partita al Forum! Milano ha dominato contro il Bayern Monaco ed ora si trova ad una partita di ritardo dall’ottavo posto, attualmente occupato da Baskonia e Zalgiris. FINISCE QUI! L’Olimpia ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito! Altra partita clamorosa di Shabazz Napier, che mette a referto 20 punti. Ce ne sono anche 14 punti per Luwawu Cabarrot. Non bastano ali 27 punti di Andreas Obst. Ottava vittoria nelle ultime nove per, che ora vivrà una settimana semplicemente decisiva per il suo futuro in. Infatti la prossima settimana l’sarà attesa dal doppio impegno in trasferta con Efes e Maccabi Tel Aviv. Sono praticamente due finali. Non c’è stata partita al Forum!ha dominato contro iled ora si trova ad una partita di ritardo dall’ottavo posto, attualmente occupato da Baskonia e Zalgiris. FINISCE QUI! L’...

