L'esonero di Nagelsmann dal Bayern Monaco: i motivi della scelta (Di venerdì 24 marzo 2023) Come un fulmine a ciel sereno, nella serata di ieri e senza apparenti motivi, è arrivata la notizia dell'imminente esonero di Julian Nagelsmann da parte del Bayern Monaco. Le ragioni della scelta sono oscure ai tifosi italiani che non seguono assiduamente la Bundesliga e il calcio tedesco. D'altro canto, alcune motivazioni nascoste ci sono: il club tedesco non ha gradito le ultime mosse del proprio ex-tecnico. Perché L'esonero pare inspiegabile Il club tedesco sta vivendo un momento di forma superiore rispetto anche a quello vissuto dalla migliore formazione italiana. Il Bayern Monaco, infatti, è imbattuto in Champions League e nell'ultimo turno ha eliminato il PSG, una delle favorite per la vittoria finale. In campionato, invece, i ...

Bayern, le parole di Khan sull'esonero di Nagelssman: "É mancato il gioco" "Quando abbiamo ingaggiato Julian Nagelsmann per l'FC Bayern nell'estate del 2021, eravamo convinti che avremmo lavorato con ... Bayern Monaco, Salihamidzic sull'esonero di Nagelsmann: 'Ha pesato l'esperienza dell'anno scorso' Commenta per primo Hasan Salihamidi , ds del Bayern Monaco , ha commentato l'esonero di Julian Nagelsmann: 'Questa è stata la decisione più difficile che ho preso come membro del consiglio sportivo del Bayern Monaco. Ho avuto un rapporto aperto, fiducioso e amichevole con ... Real Madrid, il Bayern Monaco cambia i piani dei Blancos Commenta per primo L'esonero di Julian Nagelsmann ha colto di sorpresa anche il Real Madrid . Secondo quanto riportato da Relevo , il tedesco era nella lista madrilena fin dal 2018 ed era tra i papabili per il post ... "Quando abbiamo ingaggiato Julianper'FC Bayern nell'estate del 2021, eravamo convinti che avremmo lavorato con ...Commenta per primo Hasan Salihamidi , ds del Bayern Monaco , ha commentatodi Julian: 'Questa è stata la decisione più difficile che ho preso come membro del consiglio sportivo del Bayern Monaco. Ho avuto un rapporto aperto, fiducioso e amichevole con ...Commenta per primodi Julianha colto di sorpresa anche il Real Madrid . Secondo quanto riportato da Relevo , il tedesco era nella lista madrilena fin dal 2018 ed era tra i papabili per il post ... Ruggini nello spogliatoio e non solo: ecco perché il Bayern ha cacciato Nagelsmann La Gazzetta dello Sport