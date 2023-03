Un lupo in centro a Genola | la passeggiata tra le auto e la visita a un' azienda agricola

(Di giovedì 23 marzo 2023) Un giovane esemplare dia passeggio in pienoe nelle campagne di. Diversi avvistamenti e anche filmati, realizzati stamane (giovedì 23 marzo). Il primo intorno alle 7, nell’di Alberto Grasso, titolare di un allevamento di mucche frisone da latte in via Pagliani, dove l’esemplare ha attraversato tutta l’passando di fronte alle stalle. Poco più tardi, è stato visto aggirarsi tra leparcheggiate in via Roma da più cittadini. Fra loro Fabio Arnolfo, 47 anni, macellatore residente in via San Giorgio. “Stavo portando i figli a scuola, quando li ho scaricati ilsi è allontanato verso le campagne - racconta -. Incredibilmente me lo sono ritrovato davanti a casa, faccia a faccia con il mio cane, un pastore ...

ecco le spaccature in seno alla comunità di fronte al ritorno in Montagna del lupo; ecco l'allegoria del modo in cui la provincia estrema si raffronta al lupo.

Si parla del lupo, della sua discesa dall’Appennino fino ad ampie zone di pianura, e della possibile convivenza con le attività umane nell’incontro in programma sabato prossimo al teatro comunale di S ...quattro caprini di un allevamento di un agriturismo situato a pochissima distanza dal centro abitato. In paese non hanno ormai più alcun dubbio: nei boschi di Framura ormai i lupi sono di casa, come ...