Moana Pozzi riusciva a godere durante le scene dei film hard? La sua risposta Con le sue performance bollenti Moana Pozzi ha scaldato le fantasie di tantissimi fan. Ma se vi state chiedendo se a sua volta riuscisse a godere durante le scene dei film hard, la risposta è no. Fu proprio la pornostar a spiegarlo nel suo libro La filosofia di Moana, uscito nel 1991. "Per me godere veramente durante una scena è quasi impossibile perché, anche se l'attore mi piace, mi manca il tempo per concentrarmi e avere l'orgasmo a causa delle continue interruzioni per cambiare le inquadrature, le luci e per ritoccare il trucco" Riguardo gli attori dei film a luci rosse, Moana aggiunse che per loro la situazione era più impegnativa: "Per contratto il partner deve ..."

