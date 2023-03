Il vicepresidente della Commissione Ue: “Aperti a discussione su e-fuels”. Nessuna menzione sui bio-combustibili chiesti dall’Italia (Di giovedì 23 marzo 2023) “Stiamo parlando all’interno del quadro dell’accordo, non stiamo allargando il quadro. L’accordo prevede un passaggio sugli e-fuels, tutto ciò che stiamo facendo è essere più espliciti sul significato di questo passaggio. Qualsiasi altra cosa aprirebbe l’intero accordo, non è quello che stiamo facendo”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, a margine del pre-summit dei socialisti Ue a Bruxelles, parlando delle trattative in corso con Berlino per la ratifica dell’accordo sullo stop ai motori termici nel 2035. Sull’intesa “c’è già una maggioranza al Parlamento e al Consiglio Ue”, ha evidenziato. Dalle parole del vicepresidente sembrerebbe invece chiudersi la partita per i biocarburanti chiesti dall’Italia. Gli e-fuel sono carburanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) “Stiamo parlando all’interno del quadro dell’accordo, non stiamo allargando il quadro. L’accordo prevede un passaggio sugli e-, tutto ciò che stiamo facendo è essere più espliciti sul significato di questo passaggio. Qualsiasi altra cosa aprirebbe l’intero accordo, non è quello che stiamo facendo”. Lo ha detto ilUe, Frans Timmermans, a margine del pre-summit dei socialisti Ue a Bruxelles, parlando delle trattative in corso con Berlino per la ratifica dell’accordo sullo stop ai motori termici nel 2035. Sull’intesa “c’è già una maggioranza al Parlamento e al Consiglio Ue”, ha evidenziato. Dalle parole delsembrerebbe invece chiudersi la partita per i biocarburanti. Gli e-fuel sono carburanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il vicepresidente del Senato: «Il problema non è il turpiloquio, ma il fatto che la giornalista pensi che la Rai si… - LB19712 : RT @_bubec: Facciamo dei nomi, per i più disattenti. Presidente della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro Presidente del Consiglio: Massimo D’… - _bubec : Facciamo dei nomi, per i più disattenti. Presidente della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro Presidente del Consiglio… - AIPEC12 : Intervento della Vicepresidente di AIPEC Albina Ambrogio. Convegno 'Fraternità in economia: una via per la pace' de… - leone52641 : RT @ultimenotizie: Un arresto del presidente russo #Putin all'estero ai sensi del mandato della Corte penale internazionale (Cpi) sa sarebb… -