Francia, scioperi e cortei anti Macron: 320 raduni in tutto il Paese (Di giovedì 23 marzo 2023) Parigi e la Francia vivono ore di scioperi, cortei e forte rabbia popolare dopo che in un’intervista in Tv il presidente Emmanuel Macron ha difeso a spada tratta la sua riforma delle pensioni. L’Assemblée Nationale l’ha approvata senza alcun dibattito, facendo ricorso all’articolo 49.3 della Costituzione. Il 20 marzo il Governo ha superato per soli 9 voti l’ostacolo della mozione di censura (sfiducia) delle opposizioni. Il 23 marzo i manifestanti – ormai in piazza tutti i giorni – hanno bloccato i binari ferroviari della Gare del Lyon a Parigi. Migliaia di persone si sono radunate al pomeriggio in Place de la Bastille, emblema stesso della Rivoluzione Francese. Nessuno vuole che, entro il 2030, l’età del ritiro in pensione per i lavoratori passi dai 62 ai 64 anni. Poliziotti proteggono un collega ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 marzo 2023) Parigi e lavivono ore die forte rabbia popolare dopo che in un’intervista in Tv il presidente Emmanuelha difeso a spada tratta la sua riforma delle pensioni. L’Assemblée Nationale l’ha approvata senza alcun dibattito, facendo ricorso all’articolo 49.3 della Costituzione. Il 20 marzo il Governo ha superato per soli 9 voti l’ostacolo della mozione di censura (sfiducia) delle opposizioni. Il 23 marzo i manifest– ormai in piazza tutti i giorni – hanno bloccato i binari ferroviari della Gare del Lyon a Parigi. Migliaia di persone si sono radunate al pomeriggio in Place de la Bastille, emblema stesso della Rivoluzione Francese. Nessuno vuole che, entro il 2030, l’età del ritiro in pensione per i lavoratori passi dai 62 ai 64 anni. Poliziotti proteggono un collega ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia continuano gli scioperi e le proteste contro la riforma delle pensioni. Molti i disagi, viaggiatori a pi… - RaiNews : Francia ferma per scioperi e proteste. Secondo i sindacati sono 800mila le persone scese in piazza oggi contro la r… - ladyonorato : In Francia, Olanda, Grecia, scioperi e blocchi dei trasporti a ripetizione. Un filo comune lega queste proteste: no… - chiarapellegri9 : RT @RaiNews: Francia ferma per scioperi e proteste. Secondo i sindacati sono 800mila le persone scese in piazza oggi contro la riforma macr… - SalvaB11 : RT @RaiNews: Francia ferma per scioperi e proteste. Secondo i sindacati sono 800mila le persone scese in piazza oggi contro la riforma macr… -