Fognini | che peccato | fuori al primo turno con Struff Stanotte Sonego - Thiem

Fognini, che peccato: fuori al primo turno con Struff. Stanotte Sonego contro Thiem. Comunque Simone Bolelli che tifa Fogna dagli spalti con l'amore e la dolcezza negli occhi, preso, assorto e preoccupato. FABIO SUBITO OUT Settima sconfitta stagionale su otto incontri disputati per Fognini, che si arrende al terzo set. Che peccato, che peccato! Se la sarebbe meritata Fognini questa vittoria contro Struff! Non perché ci sperassi, ma per come ha giocato.

Un cambio di avversario non favorevole per l'italiano,viene sconfitto in poco più di due ore e mezza con il punteggio di 6 - 4 5 - 7 6 - 4.fuori dunque al primo turno come a Indian ...Un altro stop al primo turno per Fabioesce di scena nel debutto del " Miami Open ", secondo ATP Masters 1000 stagionalesi sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il 35enne di ...L'incantesimo però durava poco per il tedesco,non appena calava il ritmo da fondocampo si rendeva contosugli scambi tesi in progressione non è un tennista da prendere alla leggera. ...

ATP Miami: Fognini non supera l’ostacolo Struff Ubitennis

Fabio Fognini è stato eliminato al primo turno dell’Atp Miami dal tedesco Jan-Lennard Struff: il tennista azzurro è stato battuto con i parziali di 6-4, 5-7, 6-4.MIAMI (FLORIDA) - Dopo Indian Wells, Fabio Fognini viene eliminato al debutto anche al Miami Open, secondo Atp Masters 1000 stagionale che si sta disputando sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium ...