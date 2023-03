Retribuzioni convenzionali estero 2023, pubblicato il decreto: ecco le tabelle con gli importi (Di martedì 21 marzo 2023) Retribuzioni convenzionali estero 2023: con la pubblicazione del decreto del 28 febbraio 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha stabilito quelle che sono le “Retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all’estero”. Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023): con la pubblicazione deldel 28 febbraioil Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha stabilito quelle che sono le “per i lavoratori all’”. Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere ... TAG24.

Gli importi delle retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori esteri Arriva l' aggiornamento annuale relativo alle retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all'estero . Il decreto del Ministero del Lavoro con tutte le specifiche è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023. Il decreto è stato emesso dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, e determina le retribuzioni convenzionali da adottare nel 2023 per i lavoratori italiani che operano all'estero. La forte spinta inflattiva registrata nell'ultimo anno si è riflessa anche nella determinazione delle nuove retribuzioni convenzionali per lavoratori operanti all'estero, che fanno registrare un incremento dell'8,1 per cento. Fissate le retribuzioni convenzionali da utilizzare nel 2023 per i lavoratori occupati in paesi extra Ue.