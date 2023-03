Omicidio a Napoli, fermato il killer: è un 20enne di Barra figlio di camorrista ucciso in un agguato (Di martedì 21 marzo 2023) Si stringe il cerchio attorno all'assassino di Francesco Pio Maimone, assassinato domenica notte a Mergellina. Un giovane di 20 anni, Francesco Pio Valda, è stato prima... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 marzo 2023) Si stringe il cerchio attorno all'assassino di Francesco Pio Maimone, assassinato domenica notte a Mergellina. Un giovane di 20 anni, Francesco Pio Valda, è stato prima...

