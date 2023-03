Alessandro Cattelan | “Sanremo? Certo che mi piacerebbe condurlo!”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 20 marzo 2023) «lo, uno di voi Tra Platone e Robbie Williams» Nazione – Carlino – Giorno, di Andrea Spinelli, pag. 25 (…) Perché ha aspettato quarant’anni per pensare al teatro? «Perché prima ero occupato E poi perché è un una scelta che ha bisogno di essere elaborata. Occorre una certa maturità lavorativa e organizzativa. Di solito chi fa questo, fa solo questo. lo, no. Mi divido tra radio, tv e altro. Conciliare le cose è tosto, ma a quarant’anni ho trovato la forza mentale giusta per farlo». Un lavoraccio. «Ripensando alla mia breve carriera calcistica, da ex difensore sono abituato a stringere i denti e a lottare sui palloni senza tirare indietro la gamba». Unendo teatro e tv, qual è il caro estinto che le sarebbe tanto piaciuto avere in trasmissione? «Forse Giulio Cesare. Anzi, no. Platone. Il Simposio mi catturò sin da ragazzino». L’incontro più sorprendente tra quelli fatti in tv? «Robbie ...