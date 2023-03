Benfica, l’Inter è avvisata: 5-1 al Vitoria Guimaraes e primo posto blindato in campionato (Di sabato 18 marzo 2023) l’Inter è avvisata! Il Benfica continua a giocare un calcio champagne e si scatena contro il Vitoria Guimaraes: 5-1 grazie alle reti Goncalo Ramos, Antonio Silvia, l’autogol di Daniel Silva e la doppietta di uno straordinario Joao Mario, tra l’altro ex nerazzurro e grande rimpianto dell’Inter. Il Benfica vince, così, la 22esima partita su 25 giornate di campionato ed è saldamente al comando della Primeira Liga, con 9 punti di vantaggio sul Porto secondo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023)! Ilcontinua a giocare un calcio champagne e si scatena contro il: 5-1 grazie alle reti Goncalo Ramos, Antonio Silvia, l’autogol di Daniel Silva e la doppietta di uno straordinario Joao Mario, tra l’altro ex nerazzurro e grande rimpianto del. Ilvince, così, la 22esima partita su 25 giornate died è saldamente al comando della Primeira Liga, con 9 punti di vantaggio sul Porto secondo. SportFace.

