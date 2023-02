Padovan | «Lukaku tornato decisivo Inter | bisogna controllarsi»

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 febbraio 2023) In vista della sfida di domani contro il Bologna, in casaci si gode ancora la vittoria di mercoledì in Champions League contro il Porto. Di questo ha parlato a Sky Sport il giornalista Giancarlo, soffermandosi sulla prestazione di Romelue sui diverbi in campo tra i giocatori– Giancarloha elogiato Romeluper la sua prestazione in-Porto: «nel momentoe in modo convincente. Secondo me è anche più magro, brillante e rapido nei movimenti. Più vicino a quel giocatore ammirato con Antonio Conte, che aveva fatto sognare gliisti e aveva portato ai compagni lo scudetto. Deve confermarsi e mostrare tutta la sua forza ed ...