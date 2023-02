Dani Alves rischia la libertà | questo il suo comportamento dopo il presunto stupro

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Non è affatto un momento facile per, in carcere dallo scorso 20 gennaio con l'accusa di aver violentato una ventitreenne in una discoteca di Barcellona . La sua situazione non è facile, ...

Non è affatto un momento facile per, in carcere dallo scorso 20 gennaio con l'accusa di aver violentato una ventitreenne in una discoteca di Barcellona . La sua situazione non è facile, visto che le indagini hanno preso in ...Arrivano nuovi dettagli in merito al casoe alla presunta violenza sessuale ai danni di una donna avvenuta lo scorso dicembre in una discoteca di Barcellona. Il brasiliano, che in queste settimane è in carcere , rischierebbe dai 4 ...

Joana Sanz tra storie e post social mentre suo marito è in carcere: l'ultimo messaggio lascia qualche sospetto ...Momento delicato per il calciatore brasiliano, arrestato lo scorso 20 gennaio per l'episodio che sarebbe avvenuto in una discoteca di Barcellona ...