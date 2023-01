Il Chelsea firmerà Enzo Fernandez per una cifra record | rapporto

Leggi su justcalcio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Sito inglese: Ilè sul punto di concordare un contratto daper il club perdel Benfica. Il vincitore della Coppa del Mondo diventerà il loro ottavo acquisto dalla finestra. I Blues hanno fatto un’offerta per il centrocampista all’inizio della finestra di mercato, ma sono stati respinti dal Benfica, che ha ingaggiatodal River Plate solo durante l’estate. Dopo una Coppa del Mondo di successo in cui ha vinto il premio Young Player, è diventato uno dei giocatori più discussi in Europa. Ora, sembra che ilabbia il suo uomo, a seguito di un’offerta da far venire l’acquolina in bocca.è balzato all’attenzione mondiale ai Mondiali con l’Argentina (Credito immagine: Alex Caparros – ...