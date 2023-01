Skriniar segue Icardi | Sampdoria | Parigi e la rottura dei capitani dell’Inter

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 gennaio 2023) La storia di Milan, un’altra telenovela di una bandiera nerazzurra È una storia che si ripete: una bandierache lascia il club dopo una lunga trattativa per il rinnovo del contratto andata a vuoto. Prima Mauro, ora Milan. Dopo aver indossato la prestigiosa fascia da capitano sostituendo Handanovic, lo slovacco rischia di salutare i tifosi nerazzurri con una prestazione flop, proprio come l’argentino contro l’Empoli. Una parabola che, per certi versi, ricorda quella die che, come lui, potrebbe concludersi con un trasferimento a. Una vicenda che ha dell’incredibile, quasi surreale. Una storia che, dalle note più malinconiche, può trasformarsi in una tragedia calcistica, con l’Inter che rischia di perdere un’altra delle sue bandiere: ...