(Di sabato 31 dicembre 2022) AGI - La guerra in Ucraina, la rielezione di Macron, la morte della Regina Elisabetta, la conferma di Sergio Mattarella al Quirinale, l'avvento di Giorgia Meloni a palazzo Chigi. Ilè stato undenso di avvenimenti nazionali e internazionali. Gennaio Il Covid continua a mordere. Il Governo Draghi ha però effettuato oltre 100 milioni di dosi di vaccini e, dopo l'Epifania, tutte le scuole restano aperte in presenza. Negli stadi resta per poco il limite massimo di 5mila spettatori a partita. Berlusconi spera di salire al Quirinale e minaccia: se Draghi andrà al Colle, noi usciremo dalla maggioranza di Governo. L'11 gennaio muore il Presidente dell'Europarlamento Sassoli. Il centrodestra candida Berlusconi, che però si ritira dalla corsa il 22 gennaio. La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (FI) viene solennemente bocciata ...

AGI - Agenzia Italia

... al rispetto di regole che non possono essere disattese, del ruolo di ciascuno nella vita... La speranza, lo sforzo, è che 'il 2023 sia l'della fine delle ostilità', come vuole la Ue, come ...presidente Mattarella sono i punti di riferimento della nostraestera. Sagge e autorevoli ... Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando il messaggio di finedel Presidente ... Un anno di politica: gli eventi più importanti del 2022 NordEst – Il Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno: “Dobbiamo cambiare lo sguardo con cui interpretiamo la realtà e imparare a leggere il presente con gli occhi di domani” “Un anno add ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...