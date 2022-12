Quando vedremo Luna Rossa nel 2023? Programma | date e calendario World Series | dove si svolgono

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) La America’s Cup 2024 andrà in scena dal 12 al 20 ottobre, preceduta però dal torneo degli sfidanti previsto tra agosto e settembre (esatte ancora da definire). Team New Zealand si presenterà a Barcellona per difendere la Vecchia Brocca e attende di conoscere quale sarà la sua avversaria: uscirà dal grande confronto tra, Ineos Britannia, Alinghi e American Magic. I quattro sodalizi si cimenteranno in un doppio round robin, poi spazio alle semifinali e all’atto conclusivo che servirà a decretare chi avrà diritto a fronteggiare i Kiwi per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo.vuole essere assoluta protagonista nelle acque spagnole. Dopo aver perso la finale dell’ultima edizione contro Team New Zealand nella baia di Auckland, i ragazzi dello skipper Max Sirena ...