Putin a Vucic | “Rafforziamo il partenariato strategico”

(Di sabato 31 dicembre 2022) BELGRADO – Il presidente russo Vladimirha inviato al collega serbo Aleksandarun messaggio di auguri per il Nuovo Anno nel quale sottolinea il progressivo sviluppo dei rapporti bilaterali tra Mosca e Belgrado. Nel darne notizia, i media serbi riferiscono della soddisfazione diper il carattere di ‘’ assunto dalle relazioni tra i due Paesi, che hanno registrato nell’anno che sta per concludersi un rafforzamento nei campi economico, commerciale, culturale e umanitario.si dice fiducioso su un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra Russia e Serbia a beneficio e per il benessere dei ‘popoli fratelli’ russo e serbo.è uno dei pochi leader europei ai qualiha fatto gli auguri di fine anno, ...

