Milano | sparatoria nella metro per una lite | arrestato un ragazzo

Leggi su tvzap

(Di sabato 31 dicembre 2022). Attimi di paura per i passeggeri delladi. Unatra giovani è degenerata in una. Fortunatamente non ci sono feriti. Il giovane, dopo aver sparato, ha approfittato del caos per dileguarsi tra la folla. Poco dopo, però, è stato preso dai carabinieri ed è stato. (Continua…) LEGGI ANCHE: Mamma in obitorio per riconoscere il figlio: alza il lenzuolo e accade l’impensabilediScene da film westernpolitana di. In seguito ad unascoppiata tra una decina di coetanei, un, di ...