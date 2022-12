La passeggiata di Sophie Codegoni manda tutti fuori di testa | sei bellissima

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 31 dicembre 2022) Donna di una bellezza più unica che rara;sa esattamente comeredii suoi fan. InstagramPer quanto riguarda l’aspetto lavorativo dobbiamo menzionare una novità nella carriera di; l’ex protagonista del Grande Fratello Vip sarà la nuova bonas di Avanti un altro (in onda su Canale cinque) al posto di Sara Croce. Avrà il compito di dare la possibilità ai concorrenti, rispondendo in maniera corretta a tre domande su quattro, di raddoppiare il proprio montepremi. Se, però, parliamo dinon possiamo non citare la sua esperienza all’interno del Grande Fratello, il reality (probabilmente) più seguito dal pubblico italiano. L’esperienza è stata sicuramente ...