È morto Joseph Ratzinger | il papa delle inaudite dimissioni

Virgilio Notizie

Città del Vaticano - Il cuore fragile del Papa emerito ha ceduto. Il teologoRatzinger èstamattina nel monastero Mater Ecclesiae in un clima raccolto e di preghiera. La notizia è stata data dal Vaticano in uno scarno comunicato. Le sue condizioni di salute erano ...Leggi Anche Papa Benedetto XVI è, una vita in posizioni di rilievo nella Chiesa. Un papato non esente da scandali, poi la scelta storica delle dimissioni e la convivenza con Francesco Morto Joseph Ratzinger: il Papa emerito Benedetto XVI aveva 95 anni, l'annuncio del Vaticano È stato il 265mo Papa della Chiesa cattolica e il settimo pontefice di nazionalità tedesca. Nelle vesti di Papa, Ratzinger, oltre a numerose visite apostoliche in Italia, ha visitato 21 Paesi in tutti ...Joseph Ratzinger, Papa emerito Benedetto XVI, aveva rinunciato al pontificato il 28 febbraio 2013 spianando la strada per l'ascesa di Papa Francesco.