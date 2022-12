Covid a Capodanno 2023 | Brusaferro | «Non c’è ragione di preoccuparsi»

AGI - Agenzia Italia

Ottimi numeri per le Canarie e gran ritorno delnegli Stati Uniti, con una preferenza per ... anche se i livelli pre -sono ancora lontani", spiega Gianni Rebecchi, presidente di ...Per la prima volta dall'inizio dell'anno 2019/20, stasera in Svizzera si festegger ilsenza restrizioni legate alla pandemia di. I festeggiamenti tornano anche nei principali centri ticinesi. Si brinder con musica e divertimento in Piazza della Riforma a Lugano, in ... I consigli dei medici di base per evitare il Covid a Capodanno Il titolare della Salute chiede di verificare posti letto e approvvigionamento di dispositivi, farmaci e personale. «Mascherina a Capodanno se ci sono anziani» “Sebbene l’evoluzione della pandemia sia ...La situazione "è imprevedibile" e l'Italia deve "prepararsi" a un inverno con più rischi": così una circolare del Ministero della Salute avverte le regioni e chiede di rafforzare sorveglianza e sequen ...