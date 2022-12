United Cup 2023 | Grecia-Bulgaria 4-1 | Maria Sakkari fa calare il sipario | Kuzmanov per l’orgoglio

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Va in archivio la prima giornata del gruppo A dellaCup: dopo i cinque incontri previsti train quel di Perth (in Australia), il punteggio complessivo recita 4-1 a favore della Nazionale greca, che si porta così al comando del proprio girone in attesa di affrontare il Belgio (che dovrà, però, prima vedersela con i tennisti bulgari). Dopo le vittorie, nella giornata di ieri, ottenute entrambe in rimonta da Despoina Papamicha?l e da Stefanos Tsitsipas, rispettivamente contro Isabella Šinikova (3-6, 6-4, 6-1) e Grigor Dimitrov (4-6, 6-2, 7-6), l’odierno successo (nella notte italiana) dicon la bulgara Viktoriya Tomova ha permesso alla Nazionale greca di archiviare la pratica, portandosi sul 3-0 complessivo e regalando così la certezza della ...