(Di venerdì 30 dicembre 2022) A pochi giorni dalla ripresa del campionato, il difensore dell’, Milan, ha condiviso su Instagram due foto del match amichevole vinto contro il Sassuolo per 0-1. Una brevissima didascalia, un semplice “”, che però ha scatenato nei commenti i, che dopo questa dichiarazione d’amore,al centrale dicon i nerazzuri. Ecco il post dello slovacco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milan S?kriniar (@milan) SportFace.

SPORTFACE.IT

Una partita che si giocherà in 'difesa' Allora occhi puntati propriodifensori. Da una parte ... Tuttavia, onde evitare il ripetersi quanto si sta verificando con de Vrij e, i nerazzurri ...Milan©LaPresseNonostante le cifre importanti manca ancora il rinnovo die i tifosi temono l'idea di perderlo a costo zero nei prossimi mesi. Intantosocial si scatenano sulla ... Skriniar sui social: "Forza Inter". E i tifosi gli chiedono di rinnovare Skriniar riflette sul futuro, ma intanto il suo post su Instagram fa ben sperare i tifosi dell'Inter, che aspettano la sua risposta sul rinnovo ...Di Marzio sui rinnovi in casa Milan: «Maldini e Massara contano di chiudere a breve con Bennacer e Giroud. Leao…». Le parole dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni del Corr ...