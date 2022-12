Primo aereo da Cina a Fiumicino | nessun sintomatico

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roma, 29 dic. (Adnkronos Salute)() - E' atterrato ilvolo dalla. Dai controlli effettuati dalle Uscar, coordinate dall'Inmi Spallanzani di Roma, in collaborazione con l'Usmaf, non c'èpasseggero...

TGCOM

Ilcon un pallonetto e tiro al volo ancora oggi difficilmente replicabile alla playstation, ...dovuto sentirci dire che in fondo Pelé andava ridimensionato perché non aveva mai preso quell', ...D'Amato: 'Tamponi a tutti i passeggeri' Covid, la Cina dice stop alla quarantena: siti di viaggi presi d'assalto, boom di voli verso l'estero Test sua Fiumicino: 5 casi su 49 Conclusi i ... Obbligo test Covid, atterrato a Roma primo aereo dalla Cina Effettuati i primi test anti-Covid sui passeggeri del primo volo arrivato dalla Cina a Fiumicino. Su 49 (di cui uno in transito) sono stati riscontrati 5 casi di positività, di cui nessuno sintomatico ...Scritta nei mesi in cui non è stato al governo, l'autobiografia del premier rivela dettagli sulla lotta al Covid e il nucleare iraniano ...