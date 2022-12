Pelé non ha inventato il calcio | ma tutto il resto sì

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Edson Arantes do Nascimento, la filastrocca che abbiamo imparato fin da bambini. L’album delle figurine era il testo sacro su cui fondare la nostra cultura calcistica – ma poi c’erano quelle quattro paroline: Edson Arantes do Nascimento. Non c’era sul nostro testo sacro: no figurina, no faccia. Un’entità amorfa, senza fattezze umane. C’erano i calciatori da appiccicare, e poi c’era lui: la leggenda. Era catechismo in purezza: credi in Edson Arantes do Nascimento senza averlo mai visto. E tu ci credevi. La maggior parte di noi non ha mai visto giocare. Quello che abbiamo in mano oggi è un’opera di archeologia applicata al: qualche video sbrindellato qua e là, spezzoni in low quality di palloni inarcati verso l’alto e frustati verso la rete, oppure serpentine danzerecce che sembrano uscite dai cinegiornali del secolo scorso. A volte, l’azione ...