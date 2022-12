Myanmar | Aung San Suu Kyi dichiarata nuovamente colpevole

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’ex leader politica delSan Suu Kyi è stata riconosciutadi corruzione per non aver rispettato le norme per il noleggio di un elicottero per un ministro del suo governo e condannata ad altri sette anni di carcere. Questi sette anni vanno aggiunti ai 26 anni a cui era già stata condannata per